Wordpress программист

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Нужен толковый программист со знаниями тонкостей Wordpress.

Основные виды работ:

- Создание тем из готового html

- Создание тем из psd

- Создание виджетов

- Создание сайтов под ключ

Работы много.

Требования к исполнителю:

- Знать и уметь пользоваться Subversion

- Английский язык (хотя бы школьный уровень)

- Ответственность и коммуникабельность

Обращаться с предложениями в Skype - valery.satsura

WordPress
13 лет назад
satsura
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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