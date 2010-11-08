Нужен веб-программист

В чешскую компанию ищется удаленный php-программист на постоянной основе. Работа в долгоиграющих проектах. Требуемый набор знаний и умений: ООП, PHP/MySQL, умение работать и поддерживать код в команде, шаблонизаторы, браузерный JavaScript, Ajax, HTML, CSS, основы верстки, контроль версий, SVN, багтрекинг, основы настройки apache, nginx, ...
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Программист на Ruby on Rails 3
Мы собираем команду для разработки онлайн-сервиса и дальнейшего его развития. У нас собственная идея, проработанная достаточно для начала работы над прототипом, и собственный бюджет. На данный момент в команде руководитель, менеджер, дизайнер.
Нам нужен RoR-программист, который не будет просто аутсорсником, а станет полноценным членом команды, не подчиняющейся инвестору.
Мы хотим работать по agile, поэтому вместо оплаты по выполнении проекта, как это часто принято во фрилансе, предлагаем оплату фиксированного (или, во всяком случае, оговариваемого заранее) количества рабочих часов в неделю.
От программиста требуется:
* знание английского языка;
* опыт разработки на Ruby on Rails и jQuery;
* хотя бы одна прочитанная книга по RoR 3;
* навыки работы в Linux, достаточные, чтобы настроить сервер под требования проекта.
* работа не на Windows, либо на Windows, но с использованием сервера/виртуалки для запуска Rails в POSIX-окружении;
* стремление изучать и применять лучшие методики программирования и совместной работы.
Вот примерный список «лучших методик программирования» в Rails, который можно взять за ориентир к развитию:
* RESTful Routes and Actions
* Thin Controller / Heavy Model Methodology
* verbose naming methodology
* 100% Test Driven Development (Preferably in rSpec)
* 100% Testing of all Models, Controllers, Views, and Routes.
* You must know how to create your own rspec matchers
* 100% Test coverage (per rcov)
* Agile Development Methodologies ( www.extremeprogramming.or... )
* User Stories and Estimating User Stories
* User Stories stored in a Backlog
* Iteration Planning Meeting
* Retrospective Meeting
* DRY Methodology (Including proper usage of modules)
* Do not OVER DRY. Only DRY when you need to overcome a problem, and DRYing is the correct technique for overcoming that problem.
* Automated deployment (via Capistrano)
* has_many :through=>
* Don't use has_and_belongs_to_many
* Single Table Inheritance
* Polymorphism
* Proper use of Helpers
* HAML + SASS
* jQuery
* Proper Relational Database Design
В требования проекта мы с самого начала хоитм включить:
* Behavior-Driven Development — программирование с предварительным написанием тестов, покрывающих весь код и тестирующих поведение. m.habrahabr.ru/post/10726...
* Автоматизированное развертывание с помощью Capistrano.
* Заложить возможности локализации интерфейса и ревизирования материалов, публикуемых пользователями.
После начала совместной работы можем выслать PDF'ку книги Agile Web Development with Rails 4th edition (про RoR 3, на английском), честно купленной за 24 бакса.
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