Опытный разработчик на фреймворке Yii

$2000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок182 просмотра
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Для совместной работы в 2х проектах класса ERP / CMS требуется опытный PHP разработчик на фремворке Yii. В ответе прикладывайте, пожалуйста, ссылки на 3 свои наиболее сложные и интересные работы + описание разработанного лично вами функционала в рамках этих проектов.

Предоплата + поэтапная оплата в процессе работы над проектом.

Почта для связи: job [a] me-interactive.net

13 лет назад
MagicEgg
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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