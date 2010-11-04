Php разработчик

Нам нужен грамотный php ООП разработчик. Очень жалателен опыт работы с движком LiveStreet, но можно компенсировать старанием и энтузиазмом.

В обязанности будет входить доработка существующего функционала и разработка нового.

Условия работы:

Теплое, удобное и привычное место рядом с вашим компьютером у вас дома. Редкие встречи для обсуждения рабочих моментов совсем не помешают, поэтому желательно нахождение в Москве или подмосковье.

Сайт проекта: daraba.ru

Предложения пишите в теме или в личку.