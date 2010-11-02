Web-программист

Ищется опытный PHP разработчик из Минска (можно другой город, если есть возможность получать наличные в Минске). Предпочтения: опыт работы с Zend Framework Основная работа - написание плагинов для SocialEngine (http://socialengine.net). Данный движок основан на Zend Framework. Вам необходимо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка приложений для .NET Framework;
• Верстка HTML страниц;
• Участие в разработке структуры БД;
• Участие в составление архитектуры приложений;
• Первоначальное тестирование.
Желаемые знания и навыки:
• ORM (nHibernate, DevExpress и др.);
• T-SQL;
• Базовые навыки администрирования Windows 2003, IIS 6.0;
• Design pattern;
• Базовые навыки работы c flash
• Инициативность.
• Опыт работы от 4-х лет, опыт обязателен.
полный рабочий день, долгосрочное сотрудничество
- Похожие заказы
- $500Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток. Нам в команду нужен програмист.Оплата попроектно, заказы естественно есть =). Желательно знать что я ниже перечислю,если не всё прям знаете то тогда ладно ничего страшного, так как вас незастасавляю знать всё, главное это вам ...Закрыт13 лет назад
В данный момент в предрелизной стадии находится проект, написанный на php/mysql/jquery/html. В связи с переездом, текущий разработчик не сможет заниматься его поддержкой. Ищем сотрудника, который сможет экстренно влиться на стадию багфикса и под контролем ...Закрыт13 лет назад
Обязанности: * Разработка программного обеспечения интернет-сайтов * Поддержание серверов и системной статистики * Написание новых сервисов и скриптов * Поддержание работоспособности серверов и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу веб-программиста для удаленной работы. Работа сдельная. 80% работы заключается в натягивании готовой верстки на ModX (желательно revo), иногда незначительные доработки. - Хорошее знание PHP и Mysql (умение писать большие оптимизированные запросы) - Умение расширить базовый ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Удаленная работа с еженедельным посещением офиса. Базовые требования: php5 - Уверенное знание и программирование на основе ООП, использование SPL Знание Doctrine Знание Symfony или другого фреймворка php Уверенное знание jQuery Умением верстки DIVами, базовые знания CSS Желательно знание SVG Желательны навыки пользователя ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
ООО "Индиго" ищет удаленного flash дизайнера. Требуется грамотный flash дизайнер. Желательно из Москвы. З/п и условия работы обговариваются индивидуально и, желательно, по телефону(skype).Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен постоянный программист с вышеуказанными знаниями. Работы всегда много и загрузка будет по полной, поэтому хочется найти человека который бы был согласен работать на 1 человека ( типа на постояннку). Можно поставить оклад минимальный, а ...Закрыт13 лет назад
Российское Автомобильное Товарищество приглашает на работу Web-программист Обязанности: • Создание корпоративного сайта компании с привлечением сторонних разработчиков; • Разработка Web-сервисов и приложений для интеграции с информационными системами партнеров; • Разработка пользовательских компонентов интерфейса (ASP.NET); • Интеграция с корпоративной CRM-системой; • Рефакторинг имеющегося кода согласно меняющимся бизнес ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен Ruby программист с умнеем разобраться в чужом коде для выполнение задач. Cайт делается на платформе rails3 Желательно иметь возможность встретится в г. Москве. Задание на первый этап прилагается. Будет предоставлено ещё более детальное т/з ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад