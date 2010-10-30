Разработчик PHP

Компании (belvg.com) требуются php программисты в офис. Уверенные знания PHP, MySQL, JS, etc. Опыт работы обязателен, студенты - только заочной формы обучения. Офис 5 минут от ст м Молодежная. ЗП по результатам собеседования. Ждем ваше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В данный момент в предрелизной стадии находится проект, написанный на php/mysql/jquery/html.
В связи с переездом, текущий разработчик не сможет заниматься его поддержкой.
Ищем сотрудника, который сможет экстренно влиться на стадию багфикса и под контролем изначального разработчика вникнуть в проект.
Проект планирует немного расширяться + на этапе беты планируется доработка, возможны багфиксы, может потребоваться техподдержка в период эксплуатации.
Ищем разработчика, который:
- на две недели подключается к багфиксу на частичную занятость (~4 часа/день) и осваивает проект
- после релиза берёт на себя техподдержку и возможно – доп. проекты по расширению
Спрогнозировать масштабы занятости на поддержку пока не представляется возможным. Разработка велась грамотно, код хороший.
Готовы платить нормальные деньги, при грамотной работе готовы на БОЛЬШИЕ бонусы. Нам нужен грамотный разработчик и ответственный, приятный в общении человек :)
пожалуйста, укажите:
1) какую оплату Вы ожидаете за 2 недели багфикса?
2) стоимость одного часа работы при последующей работе и поддержке?
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