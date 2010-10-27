JQuery эксперт

Ищем постоянного исполнителя для верстки и натяжки готовых дизайнов на CMS DLE не ниже версии 8.5 Требование к исполнителю: ежедневное нахождение в сети в период с 10-22:00 как минимум 2 часа в день будни оперативное реагирование ...