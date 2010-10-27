JQuery эксперт

Компания-интегратор, харьковский филиал срочно ищет программиста Flash/Flex Требования: Нужно будет заниматься программированием пользовательского интерфейса на Flex, в том числе с сервисами на базе Adobe Stratus (P2P), включая (передача голоса, текстовый чат), взаимодействие с серверной инфраструктурой. Обязательны: 1. Умение программировать ...
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Оплата 5-10$ в час. В районе 10 часов в неделю.
От вас нужно отлично знать JavaScript, jQuery, быть в курсе jQuery плагинов. И частое, продолжительное присутствие онлайн в skype.
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