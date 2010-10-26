Программист (PHP+MySQL) для интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок212 просмотров
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Задача:

1) быстро разобраться в самописной CMS;

2) добавление и внедрение в дизайн недостающих модулей;

3) усовершенствование существующих модулей административной части;

4) дальнейшие доработки по мере развития сайта (долговременное сотрудничество).

Оплата:

по договоренности, в зависимости от объема выполненной работы.

Претендентам обязательно:

1) иметь собственноручно выполненные готовые модули и проекты;

2) постоянная доступность.

PHPMySQL
13 лет назад
ledi
56 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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