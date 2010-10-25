Flash game dev

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок186 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем разработчика в команду, если за плечами меньше двух игровых проектов, ваши шансы значительно уменьшаются.

От вас ждем

1) ожидания по з/п (за месяц или за час)

2) свободность/занятось (сколько сможете уделять нам времени)

Всем приятного дня !!!

13 лет назад
HereForJob
Александр 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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