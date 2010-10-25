Flash game dev

Ищем разработчика в команду, если за плечами меньше двух игровых проектов, ваши шансы значительно уменьшаются.

От вас ждем

1) ожидания по з/п (за месяц или за час)

2) свободность/занятось (сколько сможете уделять нам времени)

Всем приятного дня !!!