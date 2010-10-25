PHP программист на удаленку

PHP программист, удаленно.

Нужно довести до ума начатый проект.

Проект на mediawiki+postgresql.

Есть ряд заданий по улучшению функционала.

Оплата поэтапно по договоренности.

Работы на 1-2 месяца.

Критично иметь скайп с микрофоном и быть в онлайне в течении дня по МСК.

Оплата порядка 5-10$/час в зависимости от качества и скорости вашей работы.