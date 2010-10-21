Web программист для работы над интересным проектом

Нужен Web программист для работы в очень интересном и серьёзном проекте - проекте туристического портала.

Требования к кандидату:

Портфолио,

Адекватность в работе и сроках,

Общительность,

Внимательность,

Профессионализм.

В свою очередь предложим:

Своевременную оплату.

В начале сотрудничества - никаких предоплат, только СБС. После "крещения боем" и зарождения взаимодоверия возможны авансы.

Прошу не беспокоить студентов, самоучек и прочих непрофессионалов, а также юзеров, не работавших в/над серьёзными Web проектами.

Предложения жду на емайл: atom<@>atom.ee

Благодарю за внимание.