Компания «Юнит Поинт» (Москва) — разработчик многопользовательских онлай-игр, приглашает на постоянную работу Веб-разработчика PHP. Требования: Знания PHP5 (ООП)‚ SQL (MySql), JavaScript, Ajax, CSS, HTML Умение писать стабильный PHP код Умение писать эффективные sql запросы Желание работать быстро и качественно Желателен опыт ...
Web программист для работы над интересным проектом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Web программист для работы в очень интересном и серьёзном проекте - проекте туристического портала.
Требования к кандидату:
Портфолио,
Адекватность в работе и сроках,
Общительность,
Внимательность,
Профессионализм.
В свою очередь предложим:
Своевременную оплату.
В начале сотрудничества - никаких предоплат, только СБС. После "крещения боем" и зарождения взаимодоверия возможны авансы.
Прошу не беспокоить студентов, самоучек и прочих непрофессионалов, а также юзеров, не работавших в/над серьёзными Web проектами.
Предложения жду на емайл: atom<@>atom.ee
Благодарю за внимание.
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