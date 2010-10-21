Программист PHP на проект

Задачи: * Создавать приложения на языке Ruby и фреймворке Rails, оптимизировать приложения под большую нагрузку (3-5 тысяч хостов в день); Требования к кандидатам: * Опыт коммерческой разработки на Ruby/Rails от 2-х лет обязательно; * Опыт работы с системами ...