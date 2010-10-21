Программист PHP на проект

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок201 просмотр
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Свободное знание пхп, аякс, возможна работа удаленно

постоянная доступность, требуется переделать сайт на cms под свои нужды

от вас реализованные проекты, рекомендации будут плюсом

PHP
13 лет назад
kokodra
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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