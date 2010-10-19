Нужен веб-программист для интернет-магазина

От вас: • Знания AS3‚ MXML‚ Flex; • Наличие готовых работ; • Полный рабочий день в офисе; • Знание английского на уровне чтения документации; • Стремление быть лучшим в своём деле; Можем предложить: • Интересные проекты; • Рост заработной платы; • Уютный офис;
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требование:
- Приобретение за счёт заказчика хостинга и домена
- Установка и настройка ЦМС (желательно ХостЦМС)
- Настройка модулей
- Привязка флеш-модуля по выбору товара
Более детально приобщении
Контакты и телефон обязательно!
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