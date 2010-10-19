Нужен веб-программист для интернет-магазина

$150
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Требование:

- Приобретение за счёт заказчика хостинга и домена

- Установка и настройка ЦМС (желательно ХостЦМС)

- Настройка модулей

- Привязка флеш-модуля по выбору товара

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13 лет назад
aleksey-paliy
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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