Php программист (Зеленоград)

Требуется аккуратный php-програмист из Зеленограда, или имеющий возможность в любой день быстро приезжать в Зеленоград (т.е. из северо-запада Москвы).

Основные требования: Отличное знание php - очень акуратный кодинг (нужно будет десяток примеров).

Отличное знание mysql - очень желательно понимание основ работы с high-load проектами.

Javascript - на уровне небольших юзабилити улучшений.

Предстоит работа над новым проектом, почти с нуля.