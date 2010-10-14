Php-программист

Есть грешок у меня - люблю World of Warcraft, к сожалению сейчас времени на игру нет совсем, а гильдийским сайтом надо заниматься. Ищется тот, кто понимает специфику игры и одновременно систему Ucoz, вежлив, умеет аккуратно писать ...