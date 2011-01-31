WPF developer, PHP developer, ASP.NET developer

Требуется программист для программирования программ. А если серьезно, то: Ищем lamp-программиста на удаленку под один сайт. Ваша задача кодить себе потихоньку дома на диванчике, да деньги получать. Техзадания наперед расписаны. Сайт самописный, в коде надо будет разобраться. Если ...
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Подбор команды программистов ТОЛЬКО в Виннице.
Работа удаленно.
В ближайшей перспективе открытие офиса.
Знание технологий: PHP, MySQL
Приветствуется знание и практический опыт фреймворков и доп.технологий:
Drupal, Joomla, Puthon, Ruby, etc...
Знание технологий ASP.NET, C#, WCF, WPF, SharePoint etc...
Присылайте свое расширенное резюме на noteyu (at) gmail.com с обязательным указанием ожидаемого уровня оплаты и контакт в Скайп.
Пример расширенного резюме в приложении.
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