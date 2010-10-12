Программист и администратор для социальной сети

Для постоянного выполнения небольших проектов требуется php-программист со знанием javascript и ajax. Нужен ответственный человек с параноидальной склонностью к оптимизации и минимализации кода, умеющий укладываться в оговорённые сроки. Фрилансер с наличием свободного времени. В первое время з/п ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт с движком Social Engine v4.0.5 требуется создатель плагинов
ищу человека на постоянное сотрудничество!
на начальном этапе, нужно будет почистить перевод, создать пару дополнений и изменить некоторые уже имеющиеся.
после чего, необходимо его админить
Требования к человеку:
Украина, желательно Киев
опыт работы с SE 4, примеры работ
ответственность в работе и сроках
оплата сдельная, по договоренности
ситема оплаты - перевод на карточку, или другие денежные ситемы (не Веб Мани)
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим толковый веб-программист, который будет поддерживать и создавать новые сервисы для наших iPhone-программ. Требования: Знание PHP, MySQL, XML - обязательно Опыт работы с Yii framework - желателен Наличие своего мака/айфона — очень приветствуетсяВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $800
Для разработки проекта на коммерческой версии CMS системы ExpressionEngine требуеться разработчик со занием PHP framework Codeigniter. Желательно знание jquery/css/html. Опыт разработки крупных интернет-проектов. Опыт настройки и администровании удаленного веб-сервера приветствуется. Работа на постоянной основе либо сдельная.Закрыт13 лет назад
Ищем программиста в Киеве, на постоянной основе, для работы в офисе. Требования – верстка, css, php, java script желательно ajax и flash. Желательно иметь свою СMS или что-то в этом роде. ЗП от 500$ Офис на Левобережке, ...Закрыт13 лет назад
Требуется узкопрофильный Joomla программист требование: - опыт разработки MVC компонентов на базе фреймворка joomla 1.5 не менее года В приват примеры работ. Желательно: - знание английского на уровне общения через skype/gtalk - Проживание в Киеве(Украина) Связь по ICQ: 441206866Закрыт13 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется программист Joomla 1.0.15 +VM. Эксперт по php и Joomla. С большим опытом. Ряд задач по развитию и доработки интернет-магазинов на Joomla+VM.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется программист на манускрипт на постоянную работу, удаленно.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен программист на постоянной основе. Оптимально - хороший верстальщик с опытом программирования PHP+MySQL+jQuery, способный на полный рабочий день. Идеально - вы из России и вы уже не студент. Совмещение возможно. В перспективе постоянное трудоустройство. Сделка. Оплата ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужен помощник. В данный момент один. Но в принципе и для второго тоже работа найдется. А в будущем и для нескольких. Требования php, mysql, xml, html, css, jquery и т.д. Оплата по факту выполнения заказов. Человеческое отношение и ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Для постоянных консультаций нужен програмер хорошо знающий Wordpreess. Оплата сдельнаяВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад