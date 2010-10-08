Нужны помощники веб-программисты

Здравствуйте.

Нужен помощник. В данный момент один. Но в принципе и для второго тоже работа найдется. А в будущем и для нескольких.

Требования php, mysql, xml, html, css, jquery и т.д.

Оплата по факту выполнения заказов.

Человеческое отношение и отсутствие попыток Вас облапошить - гарантирую.

Мне главное, чтобы помощник был такой, на которого можно положиться.

Поток заказов будет расти по мере успешного выполнения оных.

Работа не нормирована. Ориентация на тех, кто желает заработать.

Оплата webmoney

P.S. Аська и скайп у меня в профиле.

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У меня нет времени писать всем.