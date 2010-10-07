Требуется удаленный ASP.NET-программист

Требуется на постоянную работу удаленный ASP.NET-программист. Необходимые навыки:

1. ASP.NET 4 (WebForms, MVC).

2. MS SQL 2008 R2.

3. WCF.

Приветствуется:

1. .NET WinForms/WPF.

2. Linux/Apache/PHP/MySql.

Полный рабочий день (с 9 до 18, 1 час обеденный перерыв, наличие на рабочем месте будет контролироваться), 5 дней в неделю, оплата в первый месяц - раз в 2 недели, дальше - раз в месяц. Ежедневно следует загружать на наш сервер все коды сайтов/программ вместе с отчетом, что сделано за день. Методы оплаты - банковский перевод (предпочтительно), MoneyGram.

Только для физических лиц! Фирмам не писать.