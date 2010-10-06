Программист-верстальщик

Американская компания с представительством в Киеве в связи с расширением собирается открыть несколько удаленных офисов в других городах Украины. Основной вид деятельности компании - разработка приложений электронной коммерции и систем управления предприятиями (CRM, ERP, EAM, ...
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На постоянную работу требуется программист. Задания разнообразные: от исправления ошибок на созданных сайтах, до разработки новый сайтов на различных системах (самописных и готовых).
Основное требование - быть всегда на связи и качественно выполнять работу в оговоренный срок.
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