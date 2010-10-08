Требуется программист на джаваскрипт

$2500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется программист на манускрипт на постоянную работу, удаленно.

13 лет назад
SergeyAndreevich
Сергей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • PHP-программист

    Нужен программист на постоянной основе. Оптимально - хороший верстальщик с опытом программирования PHP+MySQL+jQuery, способный на полный рабочий день. Идеально - вы из России и вы уже не студент. Совмещение возможно. В перспективе постоянное трудоустройство. Сделка. Оплата ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны помощники веб-программисты

    Здравствуйте. Нужен помощник. В данный момент один. Но в принципе и для второго тоже работа найдется. А в будущем и для нескольких. Требования php, mysql, xml, html, css, jquery и т.д. Оплата по факту выполнения заказов. Человеческое отношение и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется удаленный ASP.NET-программист

    $1000

    Требуется на постоянную работу удаленный ASP.NET-программист. Необходимые навыки: 1. ASP.NET 4 (WebForms, MVC). 2. MS SQL 2008 R2. 3. WCF. Приветствуется: 1. .NET WinForms/WPF. 2. Linux/Apache/PHP/MySql. Полный рабочий день (с 9 до 18, 1 час обеденный перерыв, наличие на рабочем месте будет ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Програмист Ruby on Rails

    Для работы над интересным проектом (порталом недвижимости) требуется програмист Ruby on Rails. Опыт разработки сайтов на Ruby on Rails от 2 лет Хорошее знание HTML, CSS, JavaScript, Jquery Работа с базами данных MySQL Наличие портфолио Работа в центре Киева оплата достойная

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для нескольких проектов разной сложн.

    $1600

    Мы - небольшая группа инвесторов, занимающихся разработкой и продажей инновационных интернет проектов, ПО, внедрением бизнес-приложений. В данный момент нуждаемся в программисте для доработки нескольких проектов (в основном незначительные доделки без исправлений архитектуры приложений, исправление внешнего ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист-верстальщик

    На постоянную работу требуется программист. Задания разнообразные: от исправления ошибок на созданных сайтах, до разработки новый сайтов на различных системах (самописных и готовых). Основное требование - быть всегда на связи и качественно выполнять работу в оговоренный ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем Perl-программиста

    Организация веб-разработчик ищет для постоянного сотрудничества на удалённой основе perl-программиста. Внимание!!! Опыт работы от 3 лет! Обязанности: написание типовых скриптов-роботов на Perl, взаимодействующих с веб-сайтами (эмулирующих поведение пользователя на сайте). Требования: отличное знание Perl, знание html-кода, внимательность, ...

    Perl
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен флеш программист

    $800

    Требования: 1) Знание ActionScript 3 и опыт написания программ на нем (в частности flex). 2) Знание ООП 3) Опыт разработки клиент-серверных приложений (знание XML, AMF) 4) Опыт работы в команде 5) Знание JavaScript и html 6) Наличие Skype (основной инструмент связи ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • В команду нужен программист на PHP, CodeIgniter

    $2500

    В команду требуется программист на Code Igniter для работы над системой за которой будущее рынка на который она выходит. Перспективы колоссальные, но и работы много. Международные биллинговые системы, гостиницы, трансферы, конструкторы сайта, ... Интересных работ много. Версткой, ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад