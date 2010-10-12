Web-программист

Условия работы:

Работа в офисе, в 10 мин пешком от м. "Преображенская площадь".

Возможна работа по индивидуальному, стабильному и предварительно согласованному графику, но не менее 16 часов в неделю. З/п (из расчета полной рабочей недели) от 40 т.р. Соцпакет при устройстве на полную рабочую неделю

Должностные обязанности:

Разработка движков на базе php+mysql для собственных проектов компании и для проектов партнеров.

Решение технических вопросов (настройка локального веб сервера, сервера баз данных Mysql, общение с хостинг-провайдерами, в т.ч. англоязычными)

Посильная помощь в управлении компьютерным парком компании.

Требования к соискателю:

Опыт работы в качестве php программиста не менее 2-х лет.

php 5 - высокий уровень, понимание ООП

MySQL - проектирование баз данных, оптимизация запросов

HTML - крепкая, кроссбраузерная вёрстка

JS - базовые навыки, знание jquery плюс

Желание и умение полностью проводить цикл открытия проекта, от участия в разработке тз до запуска финальной версии.

Собранность, внимательность, самостоятельность и высокий уровень ответственности.

Умение планировать свою работу.

Привычка предварительно тщательно продумывать алгоритм.

Наличие терпения для поиска и исправления ошибок.