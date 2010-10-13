Php-программер удаленно

$500
Веб-программированиеЗакрыт22 заявки381 просмотр
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Требуется программист для программирования программ.

А если серьезно, то:

Ищем lamp-программиста на удаленку под один сайт. Ваша задача кодить себе потихоньку дома на диванчике, да деньги получать.

Техзадания наперед расписаны. Сайт самописный, в коде надо будет разобраться.

Если ты друг уже слишком ленив, чтобы постоянно работать удаленно над одним проектом, или уже зазвезделся, что надо бить челом перед тобой, тогда проходи мимо. Уж пусть лучше у тебя будет меньше знаний, да больше желания работать, зарабатывать и в процессе учиться.

Работать будешь через меня, я seo-оптимизатор на том проекте, тебя в обиду не дам - с клиентом общаться не будешь, не волнуйся :) Твоя часовая ставка не должна быть выше 10 долл.

Важно! Напиши в заявке вольный текст, всё, что ты хочешь мне рассказать о себе (заявки скрыты от чужих глаз). Да свою текущую ситуацию расскажи, чтобы я знал о тебе хоть что-то. А потом уже и в портфолио загляну.

Уважаемые команды, вы нас не интересуете.

PHP
13 лет назад
carfan
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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