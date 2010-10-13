Веб-программист

Условия работы: Работа в офисе, в 10 мин пешком от м. "Преображенская площадь". Возможна работа по индивидуальному, стабильному и предварительно согласованному графику, но не менее 16 часов в неделю. З/п (из расчета полной рабочей недели) от 40 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный специалист, для разработки программных модулей (зачастую нестандартных), верстки и настройки сайтов, работе с CMS. Обязательны хорошие знания HTML, CSS, PHP, JS, MySQL. Приветствуется опыт работы с различными CMS, JS-фрэймворками.
Подробности на сайте http://websee.ru/jobinwebsee.html
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