Веб-программист

Условия работы: Работа в офисе, в 10 мин пешком от м. "Преображенская площадь". Возможна работа по индивидуальному, стабильному и предварительно согласованному графику, но не менее 16 часов в неделю. З/п (из расчета полной рабочей недели) от 40 ...