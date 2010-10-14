Разработчик 1С-Битрикс

Подбор команды программистов ТОЛЬКО в Виннице. Работа удаленно. В ближайшей перспективе открытие офиса. Знание технологий: PHP, MySQL Приветствуется знание и практический опыт фреймворков и доп.технологий: Drupal, Joomla, Puthon, Ruby, etc... Знание технологий ASP.NET, C#, WCF, WPF, SharePoint etc... Присылайте свое расширенное резюме ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для продолжения работы над проектом и длительного сотрудничества требуется веб-равзработчик с отличным знанием платформы 1С Битрикс (наличие сертификатов приветствуется), готовый сразу-же приступить к работе...
Требования:
1) Опыт работы с платформой
2) Умение разрабатывать собственные модули под платформу любой сложности
3) Способность ориентироваться в чужом коде
4) Соблюдение сроков и списка задач.
Оплата любым способом (по желанию исполнителя), но первая часть денег только после демонстрации части выполненных работ! В связи с тем, что 2 раза уже КИНУЛИ... :(
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