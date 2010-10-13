WOW администратор сайта гильдии на системе Ucoz

Есть грешок у меня - люблю World of Warcraft, к сожалению сейчас времени на игру нет совсем, а гильдийским сайтом надо заниматься.

Ищется тот, кто понимает специфику игры и одновременно систему Ucoz, вежлив, умеет аккуратно писать код и любит все оптимизировать до идеала, чтобы лишнего ничего и нигде не валялось и каждый пунктик был настроен.

Желательно играющего на ruWOW акке, если ещё и Дракономор - отлично.

Оплата возможна как игровой валютой так и реальной, оплата скромная, эта работа должна нравится в первую очередь.

Задачи простые: помогать управляющему гильдией во все, что связано с сайтом. Распределять права, создавать ветки на форуме, оптимизировать страницы и общий вид исходя из своих идей и идей управляющего.

Желательно часто быть онлайн.