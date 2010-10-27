Rbecom

Михаил Rbecom

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение контентом

    Здравствуйте,  Меня зовут Михаил [u]Ищу подрядчика на долговременное периодическое сотрудничество (почасовая ставка) по наполнению сайтов. [/u][b]. Главные критерии[/b]: быть на связи, оперативно (в разумных рамках) иметь возможность взять объемы, внимательность, корректность, аккуратность, тайм-дисциплинированность [b]Дополнительные качества-преимущества: [/b]перевод (можно с яндекс-переводчик, с ...

    HTMLTilda
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт vbs -> php - запрос помощи у админов по SMS

    Общее описание: Скрипт на vbs, который при запуске выдает окошко с запросом описания проблемы и телефона обратной связи. Скрипт пускается на Терминальном сервере и должен в скрытом режиме вытаскивать UserName и по возможности другие параметры, идентифицирующие ...

    PHPiOS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • IT специалист, Системный администратор

    Здравствуйте, первый блин вышел немного комом - пробуем ещё раз: Меня зовут Михаил: я умею находить хорошие заказы и качественно выполнять свою работу. Но: 1. Заказов стало много 2. Требуется узкая специализация в различных областях IT Вообщем есть куча работы, ...

    macOSPhotoshop
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести языковой модуль с англ к WebHelpDesk

    Во вложенном файле нужно перевести все, что стоит после знака равно в каждой переменной. Для данной системы http://webhelpdesk.com/demo.html Переводить можно хоть с Google переводчик - главное, чтобы конечным результатом была осмысленная и связанная логически система поддержки для ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • WOW администратор сайта гильдии на системе Ucoz

    Есть грешок у меня - люблю World of Warcraft, к сожалению сейчас времени на игру нет совсем, а гильдийским сайтом надо заниматься. Ищется тот, кто понимает специфику игры и одновременно систему Ucoz, вежлив, умеет аккуратно писать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • IT специалист, Системный администратор

    Здравствуйте, Меня зовут Михаил: я умею находить хорошие заказы и качественно выполнять свою работу. Но: 1. Заказов стало много 2. Требуется узкая специализация в различных областях IT Вообщем есть куча работы, которую надо делать, и для этого нужен ты: Ты ...

    macOSPhotoshop
    Системное администрирование17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
83 отзыва(-1)
$35
10 баллов
13 лет назад
Перевести языковой модуль с англ к WebHelpDesk
Михаил отличный заказчик, рекомендую всем! Интересная задача и четко поставленное тех. задание, моментальная оплата сразу же после выполнения. Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Дина достаточно ответственна подошла к работе. Единственное замечание - отсутствие некоторое время на связи (до момента заключения договоренностей), хотя аккаунт "бывал" в сети, что наводило на мысли о типичном freelance изчезновении. Перевод выполнен разумно, технические просьбы удовлетворены, после перевода Дина заходила в переведенную систему и внесла необходимые пост-правки. Могу рекомендовать данного freelance для работ по переводу.
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