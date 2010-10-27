Здравствуйте, Меня зовут Михаил [u]Ищу подрядчика на долговременное периодическое сотрудничество (почасовая ставка) по наполнению сайтов. [/u][b]. Главные критерии[/b]: быть на связи, оперативно (в разумных рамках) иметь возможность взять объемы, внимательность, корректность, аккуратность, тайм-дисциплинированность [b]Дополнительные качества-преимущества: [/b]перевод (можно с яндекс-переводчик, с ...
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Во вложенном файле нужно перевести все, что стоит после знака равно в каждой переменной. Для данной системы http://webhelpdesk.com/demo.html Переводить можно хоть с Google переводчик - главное, чтобы конечным результатом была осмысленная и связанная логически система поддержки для ...Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть грешок у меня - люблю World of Warcraft, к сожалению сейчас времени на игру нет совсем, а гильдийским сайтом надо заниматься. Ищется тот, кто понимает специфику игры и одновременно систему Ucoz, вежлив, умеет аккуратно писать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
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