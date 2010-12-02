IT специалист, Системный администратор

На работу по совместительству требуется администратор либо несколько администраторов (для покрытия 24х7), в дополнении к уже работающему. Задачи : наблюдение и конфигурирование малопроблемных серверов на Debian Linux. Количество серверов – 9. Объем работ – около 2 часов ...
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Здравствуйте, первый блин вышел немного комом - пробуем ещё раз:
Меня зовут Михаил: я умею находить хорошие заказы и качественно выполнять свою работу.
Но:
1. Заказов стало много
2. Требуется узкая специализация в различных областях IT
Вообщем есть куча работы, которую надо делать, и для этого нужен ты.
Обязательные требования:
Ты очень любишь свою профессию и чётко понимаешь зачем ты работаешь. Для тебя клиент - не тот, кого приходится терпеть и объяснять куда ты запихнул настроенный Photoshop, а человек, который дает тебе возможность развиваться, заниматься любимым делом и от успеха бизнеса которого зависит твой успех.
Ты обожаешь шуршание харда и можешь понимать настроение машинки по этим милым звукам, а ночью во снах тебе снятся бегущие пакетики по построенной тобою сети и, иногда, в холодном поту просыпаясь, ты вскакиваешь и понимаешь, что пакетики убежали наверх к соседям, потому, что не предусмотрено то то и то то и тут же садишься перенастраивать роутер.
Ты изобретатель. В детстве, когда тебе приносили Lego конструктор из которого можно собрать мотоцикл - ты собирал и пожарную станцию и дельфина, а иногда и космический корабль, который дозаправлялся на Марсе (бывшем автобусе) по дороге к Солнцу - продолжи сам.
Тебя не коробит позвонить и узнать то, чего ты не знаешь, более того - ты ловишь от этого кайф. Ты готов перелопатить весь интернет (и русский и английский, так как язык у тебя вполне на уровне), позвонить всем производителям, написать запросы на форумах и все это ради того, чтобы понять то, что ты до этого понять не мог, а посему не мог спокойно спать и есть.
Ты разносторонняя личность, потому, что только разносторонние люди могут создавать новые и интересные решения. Ты читаешь и классику и современных авторов, ходишь на выставки, слушаешь рэп вперемешку с Моцартом и попсой. Можешь отматерить по полной прораба и вести милую светскую беседу, устанавливая Windows в комнате председателя правления крупного банка.
Ты счастлив, когда все болтики и винтики крутятся так, как нужно и все это было сделано тобой, а если какой то винтик скрипит, то это отдает в твою голову конкретной такой головной болью, с которой спокойная жизнь невозможна.
И, наконец, ты скрупулезен и внимателен к мелочам: когда идешь с кружкой горячего кофе в комнату, где играет маленький ребенок - то оцениваешь и плотность/противоскольжение носков и коэффициент своего ускорения и наклон чашки, чтобы если уж упало, пролилось все на тебя, а не вперед.
Это все самое главное.
Также желательно разбираться в чем либо из нижеуказанного:
- сети: как они живут и строятся, какой тип трафика по ним бегает и как его ограничивать, как соединять сети друг с другом и защищать их
- сервера: как сделать так, чтобы они работали безотказно, как правильно распределить нагрузку, как верно раздать настройки на клиентские компьютеры и структурировать данные, как обеспечить быстрый подъем из резерва в любой ситуации
- Wi-Fi: как живет Wi-Fi, насколько и при каких обстоятельствах теряется поток, как живет роуминг, как правильно разнести каналы, как идеально сделать наложение зон покрытий друг на друга, технологии, оборудование и т.д.
- Корпоративная IT cтруктура - как обеспечить контроль за движением оборудования, как правильно распределить данные, как обеспечить бэкап данных, как резво обновлять ПО у всех сразу, где хранить пароли и карту сети. Перечислять можно долго, общий смысл один - как сделать так, чтобы много компьютеров и серверов работали, не мешая работать пользователям, а помогая им. Как предусмотреть все возможные проблемы и минимизировать время, затрачиваемое на рутинные операции (время-деньги)
- Apple устройства - что нового (особенно в части приложений для Iphone, Ipod, IPAD. Мы первыми должны все оттестировать и предложить клиенту программу/решение о которой через полгода будут говорить все, а по телевизору показывать Медведева в руках с его IPad и данной софтиной). Как работает старое: все физическое оборудование Apple, включая фичи (timecapsule, airmedia и т.д.), интересные гаджеты для MacOS, лучшие программы для графики, текста, архивов, видео и т.д.
- удаленный доступ во всех формах и видах (ты думаешь, что классический RDP и radmin - это предел? тогда тебе мимо)
- Веб-сервисы (становится популярным структура клиент-сервер на базе WEB, мы должны первыми испробовать все новинки и предложить нашим клиентам самые интересные решения на их базе, первыми сделать простой и информативный портал для клиентов)
- профессионал в другой области, связанной с IT (интернет, все технологии печати, сканеры, фотография, ноутбуки, спутниковый доступ и т.д.)
Условия:
Ты можешь не знать ничего из того, что указано, но узнать себя в описании самого главного и при этом быть готовым работать "за еду" + немножко денежки. В этом случае у тебя есть шанс научиться создавать и реализовывать качественные решения.
Ты можешь знать все, что указано, при этом стоить очень дорого - в этом случае я с радостью оплачу твою консультацию по необходимым для меня вопросам.
Ты можешь что-то знать, а чего-то не знать, но очень хотеть научиться - в этом случае мы можем совместно, взаимовыгодно и плодотворно работать над текущими проектами.
Мне нужны трудоголики и фанаты, те, кто не может спать, пока не создаст чего-либо принципиально нового, интересного, качественного. Мне нужны те, кто угадывает желания и нужды клиентов раньше, чем они сами, те от результатов работы которых хочется лишь восторженно воскликнуть "ах!" и медленно осесть на стул
К сожалению, в большинстве случаев требуется твое личное присутствие в Москве, нет, есть возможность и организации удаленной тех. поддержки/настройки оборудования/консультаций - так что, если ты реально классный - пиши, но если ты при этом ещё и живешь в Москве или Подмосковье - моему счастью не будет предела.
[Дополнение: ]
Совсем забыл, извини: ты же знаешь, безусловно, что администратор или в принципе IT специалист, который хочет работать долго да и жить спокойно - умеет держать язык за зубами и напрочь забывает все то, что он слышал и видел во время своей работы.
[Дополнение: ]
Не понимаю тех, кто берется за проекты, а после исчезает - если за тобой есть такой грешок - не стоит тратить ни мое ни свое время.
Если ты качественно заполнишь данную анкету: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFgyRnJrWXlOWkJJUXNKY0JKaDliUHc6MQ&ifq - это сильно упростит процедуру принятия решения
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