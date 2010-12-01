Сис. админ Gentoo

На работу по совместительству требуется администратор либо несколько администраторов (для покрытия 24х7), в дополнении к уже работающему. Задачи : наблюдение и конфигурирование малопроблемных серверов на Debian Linux. Количество серверов – 9. Объем работ – около 2 часов ...
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Добрый день и сразу к делу.
Требуется человек из Москвы, умеющий администрировать (от установки до тонкой оптимизации) ОС Gentoo. - Опытный пользователь:
Отличное знание основ безопасности общей системы и сетей, умение писать на баше различного рода скрипты, настраивать апач, днс и многие обыденные дела администратора.
Первоочередная задача:
Написать - дописать скрипт запускающий определённое приложение (сервер) на заданном порте и на определённом ядре процессора - многоядерная машинка.
Лучше всего, если соискатель сможет приезжать по особо важным вопросам. (первое время, точно это потребуется, 1-2 раза.) м.Марьино, Братиславская.
Возможные типы сотрудничества:
1. Работа по факту. "Сдал/Оплатили"
2. Работа ежемесячно за поддержку
Более подробно о проекте после выбора интересных кандидатур.
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