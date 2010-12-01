Сис. админ Gentoo

Добрый день и сразу к делу.

Требуется человек из Москвы, умеющий администрировать (от установки до тонкой оптимизации) ОС Gentoo. - Опытный пользователь:

Отличное знание основ безопасности общей системы и сетей, умение писать на баше различного рода скрипты, настраивать апач, днс и многие обыденные дела администратора.

Первоочередная задача:

Написать - дописать скрипт запускающий определённое приложение (сервер) на заданном порте и на определённом ядре процессора - многоядерная машинка.

Лучше всего, если соискатель сможет приезжать по особо важным вопросам. (первое время, точно это потребуется, 1-2 раза.) м.Марьино, Братиславская.

Возможные типы сотрудничества:

1. Работа по факту. "Сдал/Оплатили"

2. Работа ежемесячно за поддержку

Более подробно о проекте после выбора интересных кандидатур.