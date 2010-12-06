Системный администратор на поддержку

Полная занятость. Работа на территории работодателя. нижний Новгород. Основные требования: • Высшее техническое образование • Опыт администрирование Windows -сетей (Active Directory, Exchange, Terminal Server) • Опыт работы с коммутационным оборудованием CISCO • Опыт работы с ...
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На работу по совместительству требуется администратор либо несколько администраторов (для покрытия 24х7), в дополнении к уже работающему.
Задачи : наблюдение и конфигурирование малопроблемных серверов на Debian Linux. Количество серверов – 9.
Объем работ – около 2 часов в день (в среднем). Иногда больше, иногда меньше.
Требования : Отличное знание Linux, bash scripting, perl или php, nginx. Опыт конфигурирования openvpn.
Плюсами будут : опыт работы с bacula и zabbix, понимание в современном железе и хайлоаде, опыт администрирования windows.
Обязательно : доступность в течении 30-60 минут 24х7 по телефону. Мы должны иметь возможность вас разбудить если случается беда. По мелочи дергать никто не будет.
Зарплата : начальная от $500/месяц (не фуллтайм), в дальнейшем по загрузке и успехам растет в большую сторону.
Бонусы : мы выплачиваем премии, очень хорошие. Вы получите бесценный опыт по настройке и управлению высоконагруженными mission-critical системами. После работы у нас вас возьмут хоть в гугель.
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