Системный администратор на поддержку

На работу по совместительству требуется администратор либо несколько администраторов (для покрытия 24х7), в дополнении к уже работающему.

Задачи : наблюдение и конфигурирование малопроблемных серверов на Debian Linux. Количество серверов – 9.

Объем работ – около 2 часов в день (в среднем). Иногда больше, иногда меньше.

Требования : Отличное знание Linux, bash scripting, perl или php, nginx. Опыт конфигурирования openvpn.

Плюсами будут : опыт работы с bacula и zabbix, понимание в современном железе и хайлоаде, опыт администрирования windows.

Обязательно : доступность в течении 30-60 минут 24х7 по телефону. Мы должны иметь возможность вас разбудить если случается беда. По мелочи дергать никто не будет.

Зарплата : начальная от $500/месяц (не фуллтайм), в дальнейшем по загрузке и успехам растет в большую сторону.

Бонусы : мы выплачиваем премии, очень хорошие. Вы получите бесценный опыт по настройке и управлению высоконагруженными mission-critical системами. После работы у нас вас возьмут хоть в гугель.