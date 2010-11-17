Системный администратор

$1800
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Полная занятость. Работа на территории работодателя. нижний Новгород.

Основные требования:

• Высшее техническое образование

• Опыт администрирование Windows -сетей (Active Directory, Exchange, Terminal Server)

• Опыт работы с коммутационным оборудованием CISCO

• Опыт работы с оборудованием Hewlett Packard (сервера, СХД, системы резервного копирования)

• Опыт построения и администрирования оборудования для организации корпоративных сетей передачи данных

• Опыт построения систем защиты корпоративных сетей (прокси, брэндмауры, антивирусные продукты)

• Знание рынка современного компьютерного и серверного оборудования

• Владение техническим английским языком

• Опыт работы на аналогичной должности обязателен

• Нацеленность на результат и работу в команде

Дополнительные преимущества:

• Опыт администрирования ATC и развертывания IP-телефонии

• Опыт организации служб Service Desk

• Опыт администрирования распределенных сетей со множеством удаленных рабочих мест

• Опыт администрирования MS SQL

• Опыт администрирования 1С с большим кол-вом пользователей

• Участие в проектах внедрения 1С или иных ERP-систем

• Опыт построения и администрирования портальных решений

• Опыт участия в проектах построения ИТ-инфраструктуры

• Владение языками программирования

• Наличие сертификатов

Условия:

• Участие в построении ИТ-инфраструктуры компании и проектах по ее дальнейшему развитию

• Администрирование ЛВС, обеспечение ее работоспособности, отказоустойчивости и защищенности, мониторинг работы оборудования и реализация мер по оптимизации ИТ-инфраструктуры

• Внедрение ИТ-сервисов в компании

• Много интересной работы в команде единомышленников

• Динамичный, целеустремленный коллектив

• Месторасположение Нижний Новгород

• Оформление по ТК

• Соцпакет (ОМС, ДМС)

13 лет назад
Lady-Gepard
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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