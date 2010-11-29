Требуется системный администратор.

$600
Системное администрированиеЗакрыт17 заявок330 просмотров
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Требуется сис. админ на постоянную работу.

Требования: Отличное знание linux систем. Человек требуется для предварительной настройки серверов.

Просьба не писать в личку, оставляйте заявки.

13 лет назад
softdevlib
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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