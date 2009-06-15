softdevlib

Новиков Алексей softdevlib

 
49 летРоссия/Калининград
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сотрудник в службу поддержки

    $500

    В службу поддержки Интернет магазина лицензионного программного обеспечения на постоянную удаленную работу требуется сотрудник. Требования к кандидату: хорошее знание английского языка, знание офисных, графических и интернет приложений. Возраст до 26 лет. Суть работы: общение с клиентами через систему ...

    Служба поддержки20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент менеджер в интернет-магазин ПО

    $700

    Обязанности: - Тестирование новых программных продуктов - Добавление программных продуктов в каталог программного обеспечение, поиск недостающей информации и изображений - Обновлении информации о существующих продуктах Интернет магазин ориентирован на англоязычных пользователей, поэтому все описания должны составляться на английском языке. Требования ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется системный администратор.

    $600

    Требуется сис. админ на постоянную работу. Требования: Отличное знание linux систем. Человек требуется для предварительной настройки серверов. Просьба не писать в личку, оставляйте заявки.

    Linux
    Системное администрирование17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник для изгот. видео инстр. на англ. языке

    $500

    В интернет магазин программного обеспечения требуется сотрудник для изготовления видео инструкций по установке к продаваемой продукции на английском языке. Время работы: 5 дней в неделю, в среднем 6 часов. При утверждении на должность обговаривается минимальное количество инструкций ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка HTML шаблонов

    $50

    Мы даем макеты в формате PSD, ваша задача - сверстать их в XHTML. 5 макетов со схожей структурой: главная страница, страница со списком товаров каталогоа, страница с описанием товара, корзина покупок и страница с текстовой ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP разработчик

    $1200

    На _постоянную_ удаленную работу требуется web программист. Требования: - Отличное знание PHP 5.x (в т.ч. ООП со всеми возможными нюансами) - Хорошее знание Perl (создание классов и пакетов, регулярные выражения) - Отличное знание MySQL 4.х, 5.х и работы с ...

    PHPMySQLPerlUnix
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сотрудник в службу HelpDesk

    $300

    В службу поддержки Интернет магазина цифровых товаров на постоянную удаленную работу требуется сотрудник. Требования к кандидату: хорошее знание английского языка, знание офисных, графических и интернет приложений. Суть работы: общение с клиентами через систему HelpDesk и помощь в ...

    Служба поддержки47 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Контент-менеджер в Интернет магазин

    $500

    В Интернет магазин цифровых товаров требуется сотрудник на должность контент-менеджера. Требования к кандидату: "продвинутый" пользователь ПК; знание офисных, графических (Adobe Photoshop для обработки изображений) и интернет приложений; умение использовать поисковые системы, находить нужную информацию; знание английского ...

    Photoshop
    Наполнение сайтов145 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка готовых шаблонов

    $40

    Требуется дизайнер на доработку готовых шаблонов. Мы даем шаблон, ТЗ по структуре, Ваша задача - переделать шаблон в соответствии с этой структурой. Оплата - 40$ за шаблон.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод нескольких страниц сайта

    Требуется перевести нессколько страниц сайта с русского на американский английский (со всеми возможными нюансами - продукт предназначен для рынка США и тексты не должны выдать русского или даже европейского происхождения) Информация будет включаться в себя инструкции ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
bel0v
Олег 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
$40
10 баллов
15 лет назад
Верстка HTML шаблонов
Четкое задание. Своевременная оплата. Рекомендую.