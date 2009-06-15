softdevlib

В службу поддержки Интернет магазина лицензионного программного обеспечения на постоянную удаленную работу требуется сотрудник. Требования к кандидату: хорошее знание английского языка, знание офисных, графических и интернет приложений. Возраст до 26 лет. Суть работы: общение с клиентами через систему ...
- $500Служба поддержки20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $700
Обязанности: - Тестирование новых программных продуктов - Добавление программных продуктов в каталог программного обеспечение, поиск недостающей информации и изображений - Обновлении информации о существующих продуктах Интернет магазин ориентирован на англоязычных пользователей, поэтому все описания должны составляться на английском языке. Требования ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $600
Требуется сис. админ на постоянную работу. Требования: Отличное знание linux систем. Человек требуется для предварительной настройки серверов. Просьба не писать в личку, оставляйте заявки.Системное администрирование17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
В интернет магазин программного обеспечения требуется сотрудник для изготовления видео инструкций по установке к продаваемой продукции на английском языке. Время работы: 5 дней в неделю, в среднем 6 часов. При утверждении на должность обговаривается минимальное количество инструкций ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Мы даем макеты в формате PSD, ваша задача - сверстать их в XHTML. 5 макетов со схожей структурой: главная страница, страница со списком товаров каталогоа, страница с описанием товара, корзина покупок и страница с текстовой ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1200
На _постоянную_ удаленную работу требуется web программист. Требования: - Отличное знание PHP 5.x (в т.ч. ООП со всеми возможными нюансами) - Хорошее знание Perl (создание классов и пакетов, регулярные выражения) - Отличное знание MySQL 4.х, 5.х и работы с ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
В службу поддержки Интернет магазина цифровых товаров на постоянную удаленную работу требуется сотрудник. Требования к кандидату: хорошее знание английского языка, знание офисных, графических и интернет приложений. Суть работы: общение с клиентами через систему HelpDesk и помощь в ...Служба поддержки47 заявокЗакрыт15 лет назад
- $600
Требуется разработать дизайн сайта интернет магазина видео фильмов.Дизайн сайтов189 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
В Интернет магазин цифровых товаров требуется сотрудник на должность контент-менеджера. Требования к кандидату: "продвинутый" пользователь ПК; знание офисных, графических (Adobe Photoshop для обработки изображений) и интернет приложений; умение использовать поисковые системы, находить нужную информацию; знание английского ...Наполнение сайтов145 заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Требуется дизайнер на доработку готовых шаблонов. Мы даем шаблон, ТЗ по структуре, Ваша задача - переделать шаблон в соответствии с этой структурой. Оплата - 40$ за шаблон.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется перевести нессколько страниц сайта с русского на американский английский (со всеми возможными нюансами - продукт предназначен для рынка США и тексты не должны выдать русского или даже европейского происхождения) Информация будет включаться в себя инструкции ...Переводы18 заявокЗакрыт15 лет назад