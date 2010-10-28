Сотрудник для изгот. видео инстр. на англ. языке

$500
ВидеомонтажЗакрыт3 заявки283 просмотра
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В интернет магазин программного обеспечения требуется сотрудник для изготовления видео инструкций по установке к продаваемой продукции на английском языке.

Время работы: 5 дней в неделю, в среднем 6 часов.

При утверждении на должность обговаривается минимальное количество инструкций которое сотрудник должен изготовить за определенный период.

Требования: Знание английского языка, быстрый интернет.

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13 лет назад
softdevlib
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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