Обработчик видео в AE

Это постоянная работа на дому.

Нужно перекодировать видео с камеры Canon 5D Mark II 1920*1080 в формат mov photojpeg 70% progressive для видео стоков в After Effects. Нужно отрезать лишнее, редко замазать логотипы(надписи на одежде и тд, не вотермарки), сделать цветокоррекцию, заштамповать пятна на матрице и т.п. 50-150 роликов 5-20 сек в 2 недели. 100 роликов весят примерно 15 гигабайт.

40 рублей ролик. Ролик сделанный с недочетом – минус 5 рублей. Бонус за скорость и качество. Без ключевых, только обработка - 25 рублей.

Оплата на счет или яндексденьги или webmoney после выполнения каждой партии.

Необходима выделенная линия интернет.

Также нужно составить 50 английских ключевых слов и название примерно 60 знаков для этого видео.

Ошибки обработчиков http://narod.ru/disk/19565818000/oshibki_oldVIDEO.rar.html

Пример подбора ключевых слов http://narod.ru/disk/4649841000/keywords_1.avi.html

Пример оформления ключевых http://narod.ru/disk/21313517000/VIDEOMASSIMPORTdoz21.xls.html

Примеры роликов и ключевых http://www.pond5.com/index.php?ref=Paha_L

Для проверки сделайте тестовую обработку ролика http://narod.ru/disk/23735050000/MVI_5882.MOV.html и выложите туда же, придумайте название (кто, что, где, как, когда?)

и подберите английские ключевые слова для этого ролика с помощью сервиса http://arcurs.com/keywording/ и вышлите мне.