Дизайн сайтов и логотипов
Персональный сайт-портфолио: www.flimgo.com
Почта: [email protected]
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Разрабатываю "чистый" и удобный веб-дизайн, а также яркие логотипы.
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Welcome!
Портфолио
- SpickSpan196 просмотров
- Nanox212 просмотров
- Сайт салона красоты219 просмотров
- I do236 просмотров
- Midlandradio152 просмотра
- Сайт сервиса для фрилансеров155 просмотров
- MyVoipStore164 просмотра
- СушиЮгс162 просмотра
- Neustadt280 просмотров
- Art of the Moon214 просмотров
- Mediaved183 просмотра
- Геокадастр206 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
5 баллов
12 лет назад
Хорошая работа, но надо четко ставить задание. Перерисовывали макет трижды, замечаний по этому поводу не было - работали "до победного" Остался доволен.
Ответный отзыв
Приятный заказчик, знает, что должно получиться в итоге! Остался доволен сотрудничеством!
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1 отзыв
от $50
от 2 дней
#211
Баннеры
нет отзывов
от $35
от 2 дней
#3362
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $200
от 2 дней
#4888
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 4 дней
#5637