nesterov-ilya

Илья Нестеров nesterov-ilya

 
33 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайн сайтов и логотипов

Персональный сайт-портфолио: www.flimgo.com

Почта: [email protected]

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Разрабатываю "чистый" и удобный веб-дизайн, а также яркие логотипы.

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Welcome!

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$30
5 баллов
12 лет назад
Листовка
Хорошая работа, но надо четко ставить задание. Перерисовывали макет трижды, замечаний по этому поводу не было - работали "до победного" Остался доволен.
Приятный заказчик, знает, что должно получиться в итоге! Остался доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $50
от 2 дней
#211
Баннеры
нет отзывов
от $35
от 2 дней
#3362
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $200
от 2 дней
#4888
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 4 дней
#5637