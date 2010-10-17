Webmaster

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки228 просмотров
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- удаленная работа

- оплата сдельная

- знание php, навыки работы с серверами и средой виртуального хостинга

Ищем вебмастера, непосредственно для решения возникающих проблем, с возможностью быстрого реагирования 24*7

Подробности при переписке

пожалуйста, пишите: [email protected]

skype: annapritsker или ozi_not_osbourne

13 лет назад
ozi_an
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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