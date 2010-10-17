Добрый вечер. Ищеться разработчики по с# asp.net - любители, готовы изучать новые возможности системы. Возможно сотрудничество на проектами пока что средней сложности, позже над большими. Человек должен быть с Украины, Западный регион. Всем спасибо. Пишите ICQ:4917605 шесть 0 Андрей.