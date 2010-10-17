Требуется флеш программист. Рзюме с работами на ящик [email protected] Харьков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- удаленная работа
- оплата сдельная
- знание php, навыки работы с серверами и средой виртуального хостинга
Ищем вебмастера, непосредственно для решения возникающих проблем, с возможностью быстрого реагирования 24*7
Подробности при переписке
пожалуйста, пишите: [email protected]
skype: annapritsker или ozi_not_osbourne
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