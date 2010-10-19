Ruby on Rails разработчик

Требуется PHP-программист для постоянной удаленной работы. Задача — дорабатывать определенное веб-приложение. Оплата поэтапная. Подробности почтой.
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Ruby On Rails 2.x от 2 лет
Разработка сложных многопользовательских веб-приложений
Необходимый опыт:
* РСУБД, опыт проектирования, знание SQL
* Основы Unix/Linux
* Системы контроля версий
* TestUnit/RSpec, использование TDD/BDD, RR
* Работа в команде, приветствуется инициативность, стремление к непрерывному улучшению архитектуры. Знание английского языка на уровне, достаточном для общения с заказчиком по вопросам анализа требований
Дополнительным плюсом будут следующие навыки:
* Разработка сложных систем с большой нагрузкой, масштабирование Rails-приложений
* Работа с системами отслеживания ошибок (redmine)
* Работа с MySQL
* HTML, CSS, JavaScript, jQuery
* Развёртывание Rails-приложений
* Администрирование Unix/Linux
* Опыт работы с CruiseControl.rb
* Rails 3
Условия: постоянная работа в стабильной компании, офис в Санкт-Петербурге. Официальный доход, бонусы.
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