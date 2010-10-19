Ruby on Rails разработчик

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок82 просмотра
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Ruby On Rails 2.x от 2 лет

Разработка сложных многопользовательских веб-приложений

Необходимый опыт:

* РСУБД, опыт проектирования, знание SQL

* Основы Unix/Linux

* Системы контроля версий

* TestUnit/RSpec, использование TDD/BDD, RR

* Работа в команде, приветствуется инициативность, стремление к непрерывному улучшению архитектуры. Знание английского языка на уровне, достаточном для общения с заказчиком по вопросам анализа требований

Дополнительным плюсом будут следующие навыки:

* Разработка сложных систем с большой нагрузкой, масштабирование Rails-приложений

* Работа с системами отслеживания ошибок (redmine)

* Работа с MySQL

* HTML, CSS, JavaScript, jQuery

* Развёртывание Rails-приложений

* Администрирование Unix/Linux

* Опыт работы с CruiseControl.rb

* Rails 3

Условия: постоянная работа в стабильной компании, офис в Санкт-Петербурге. Официальный доход, бонусы.

13 лет назад
Maria-Solar
Мария 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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