Maria-Solar

First Line Software

First Line Software – динамично развивающаяся международная компания, предоставляющая услуги по разработке заказного и специализированного программного обеспечения. Офисы компании расположены в России и США. First Line сотрудничает с заказчиками из различных регионов мира: от России и Западной Европы до Северной Америки и Юго-Восточной Азии.

First Line Software стремится к установлению долгосрочных партнерских отношений со своими клиентами и предоставлению им высококачественного продукта, что приводит к стабильно растущему объему и сложности проектов и увеличению количества заказчиков. Мы используем налаженный стандартизированный процесс и самые передовые технологии и методологии разработки ПО, что способствует постоянному профессиональному росту наших сотрудников.

Главным достоянием компании First Line является ее коллектив. Поэтому мы не только предоставляем нашим сотрудникам привлекательный компенсационный пакет, но и заботимся о поддержании в компании позитивной рабочей атмосферы, присущей команде единомышленников.