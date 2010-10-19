Maria-Solar

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First Line Software – динамично развивающаяся международная компания, предоставляющая услуги по разработке заказного и специализированного программного обеспечения. Офисы компании расположены в России и США. First Line сотрудничает с заказчиками из различных регионов мира: от России и Западной Европы до Северной Америки и Юго-Восточной Азии.
First Line Software стремится к установлению долгосрочных партнерских отношений со своими клиентами и предоставлению им высококачественного продукта, что приводит к стабильно растущему объему и сложности проектов и увеличению количества заказчиков. Мы используем налаженный стандартизированный процесс и самые передовые технологии и методологии разработки ПО, что способствует постоянному профессиональному росту наших сотрудников.
Главным достоянием компании First Line является ее коллектив. Поэтому мы не только предоставляем нашим сотрудникам привлекательный компенсационный пакет, но и заботимся о поддержании в компании позитивной рабочей атмосферы, присущей команде единомышленников.
- $2500Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад