PHP developer

$1000
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок269 просмотров
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Требуется PHP-программист для постоянной удаленной работы.

Задача — дорабатывать определенное веб-приложение.

Оплата поэтапная.

Подробности почтой.

PHP
13 лет назад
saband
Андрей 
34 годаПольша
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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