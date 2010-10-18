Веб-программист DLE

Нужен профисиональный программист каторый работал с онлайн играми типа, линейдж, вов и тд Для работы с сервером опыт работы обязателен. желательно ребята с Украины, но можно и Россию, тот кто с Украины обязательно оставлем свои номера телефонов Пишите ...