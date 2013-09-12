web2work

Евгений web2work

 
35 летРоссия/Долинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Видеопередача

    Необходима разработка простого видео чата без комнат. Просто с возможностью подключения к определенному человеку по ссылке. Ни каких массовых комнат. Обязательно с подключением к бд

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой видеочат

    Необходима разработка простого видео чата без комнат. Просто с возможностью подключения к определенному человеку по ссылке. Ни каких массовых комнат. Обязательно с подключением к бд

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-программист DLE

    $1000

    Для студии Web2Work Group требуются веб-программисты работающие с DLE. Необходимо разрабатывать модули для DLE, оплата за каждый разработанный модуль оговаривается. Так же за отдельную оплату доработка проектов на разработках: http://web2work.ru.

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад