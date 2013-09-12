Необходима разработка простого видео чата без комнат. Просто с возможностью подключения к определенному человеку по ссылке. Ни каких массовых комнат. Обязательно с подключением к бд
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
10 лет назад
Необходима разработка простого видео чата без комнат. Просто с возможностью подключения к определенному человеку по ссылке. Ни каких массовых комнат. Обязательно с подключением к бд
Необходима разработка простого видео чата без комнат. Просто с возможностью подключения к определенному человеку по ссылке. Ни каких массовых комнат. Обязательно с подключением к бд
Для студии Web2Work Group требуются веб-программисты работающие с DLE. Необходимо разрабатывать модули для DLE, оплата за каждый разработанный модуль оговаривается. Так же за отдельную оплату доработка проектов на разработках: http://web2work.ru.