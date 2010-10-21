Разработчик Magento

Для долговременного сотрудничества необходим программист, идеально знающий движок DLE. Основные задачи: написание дополнительных модулей, мелкие доработки, аудит безопасности. Работа не постоянная. Но задачи такого плана периодически возникают. Основные требования: опыт работы(наличие хорошего портфолио, отзывов), высокое качество, ответственность, ...
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Интернет магазину, написанному на CMS Magento, требуется программист PHP developer (PHP программист) Разработчик Developer CMS Magento
для выполнения регулярных заданий.Требуется пунктуальный, серьезный специалист. Способный выполнить задачи в срок, с минимальными переделками. Пол значения не имеет.
Условия работы: дистанционно. Оплата по факту выполненных работ
Обязанности: доработки и модернизация 2-х интернет магазинов написанных на Magento.
Заказчик находится в Киеве. Желательно, чтобы исполнитель, тоже находился в Киеве.
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