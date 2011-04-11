Веб-разработчик PHP (постоянная работа)

$2500
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Компания «Юнит Поинт» (Москва) — разработчик многопользовательских онлай-игр, приглашает на постоянную работу Веб-разработчика PHP.

Требования:

Знания PHP5 (ООП)‚ SQL (MySql), JavaScript, Ajax, CSS, HTML

Умение писать стабильный PHP код

Умение писать эффективные sql запросы

Желание работать быстро и качественно

Желателен опыт работы с Yii Framework

Обязанности:

Участие в разработке новых онлайн игр и др. веб-проектов компании

Поддержка и развитие существующих веб-проектов

Условия работы:

Официальное оформление по ТК РФ

Работа в современном бизнес-центре

м. Алтуфьево или Отрадное (15 минут пешком)

График работы 5/2 с 10:00 - 19:00

Работа в прогрессивной и активно развивающейся компании

Перспективы карьерного и профессионального роста, повышения уровня дохода

Социальный пакет

PHP
13 лет назад
wisenum
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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