Веб-разработчик PHP (постоянная работа)

Есть несколько взаимосвязанных проектов на symfony 1.4 + Doctrine 1.2, требуется постоянная доработка, наращивание функционала, сопровождение. Основные требования: * хорошее знание symfony, Doctrine. * PHPUnit * верстка, jQuery ...
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Компания «Юнит Поинт» (Москва) — разработчик многопользовательских онлай-игр, приглашает на постоянную работу Веб-разработчика PHP.
Требования:
Знания PHP5 (ООП)‚ SQL (MySql), JavaScript, Ajax, CSS, HTML
Умение писать стабильный PHP код
Умение писать эффективные sql запросы
Желание работать быстро и качественно
Желателен опыт работы с Yii Framework
Обязанности:
Участие в разработке новых онлайн игр и др. веб-проектов компании
Поддержка и развитие существующих веб-проектов
Условия работы:
Официальное оформление по ТК РФ
Работа в современном бизнес-центре
м. Алтуфьево или Отрадное (15 минут пешком)
График работы 5/2 с 10:00 - 19:00
Работа в прогрессивной и активно развивающейся компании
Перспективы карьерного и профессионального роста, повышения уровня дохода
Социальный пакет
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