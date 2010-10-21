Нужен программист по Symfony

$1000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок64 просмотра
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Есть несколько взаимосвязанных проектов на symfony 1.4 + Doctrine 1.2,

требуется постоянная доработка, наращивание функционала,

сопровождение.

Основные требования:

* хорошее знание symfony, Doctrine.

* PHPUnit

* верстка, jQuery

* Git

* приветствуется опыт работы с GoogleMaps, GoogleTranslate, и т.д.

Оплата еженедельно по объему выполненной работы. От Вас 3-5 часов в

день, в зависимости от плана на неделю. Работы много, в перспективе

новые проекты.

13 лет назад
George28
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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