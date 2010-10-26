Программист Magento

Компания «Юнит Поинт» (Москва) — разработчик многопользовательских онлай-игр, приглашает на постоянную работу Веб-разработчика PHP. Требования: Знания PHP5 (ООП)‚ SQL (MySql), JavaScript, Ajax, CSS, HTML Умение писать стабильный PHP код Умение писать эффективные sql запросы Желание работать быстро и качественно Желателен опыт ...
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Добрый день!
Для участия в проекте веб-студии требуется специалист со знанием Magento или PHP+Smarty+ZF
Знание других CMS приветствуется.
E-mail: [email protected]
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