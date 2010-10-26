Программист Magento

Всем привет! Ищем продвинутого специалиста по настройке Битрикс продуктов на постояную работу. Будем платить за абонентское обслуживание. Озвучу работу которую надо сделать конкретно сейчас: 1) Товары при обновлении страницы каждый раз в новом порядке. исправить - у всех ...