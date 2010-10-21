Програмист Битрикс

Всем привет!

Ищем продвинутого специалиста по настройке Битрикс продуктов на постояную работу. Будем платить за абонентское обслуживание.

Озвучу работу которую надо сделать конкретно сейчас:

1) Товары при обновлении страницы каждый раз в новом порядке. исправить - у всех товаров один индекс сортировки, должен быть уникальный.

2) К выгружаемым остаткам почемуто добавляется единица - исправить. Выяснить причину и исправить.

3) Настроить удаление объектов которых уже нет на остатках. На сайте не должны выводиться товары, которых нет на складе.

4) В закладке "ЧАВО" добавить обязательное поле "E-mail".

5) Проверить на странице "Отзывы" работоспособность капчи.

6) Товары на сайте троятся. разобраться в чем причина. Исправить.

7) Перенастроить метод назначения номеров заказов.

Это в общих чертах, чтобы было понятно какие задачи предстоит выполнять. У нас несколько сайтов, работы много.