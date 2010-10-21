Flash-программист в Севастополе

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Ищется на удалённую работу AS3-кодер из Севастополя.

Возможна работа по договорённости, либо на постоянную - 600+$/мес.

В основном предстоит заниматься разработкой игр/приложений для социалок.

13 лет назад
rior
Илья 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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