Flash-программист в Севастополе

Компания «Юнит Поинт» (Москва) — разработчик многопользовательских онлай-игр, приглашает на постоянную работу Веб-разработчика PHP. Требования: Знания PHP5 (ООП)‚ SQL (MySql), JavaScript, Ajax, CSS, HTML Умение писать стабильный PHP код Умение писать эффективные sql запросы Желание работать быстро и качественно Желателен опыт ...
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Ищется на удалённую работу AS3-кодер из Севастополя.
Возможна работа по договорённости, либо на постоянную - 600+$/мес.
В основном предстоит заниматься разработкой игр/приложений для социалок.
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