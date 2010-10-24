Программист для разработки и запуска сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки190 просмотров
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Предлагаем удаленную работу программистам над основной функциональностью нового перспективного проекта в русле современных тенденций Web 2.0 и Social Network (+Aggregation).

Требования.

Опыт успешного проектирования и разработки коммерческого ПО :: Владение в совершенстве одним из инструментов -- DOM/HTML/CSS/JavaScript -- ActionScript/Flash -- PHP/Perl/Ruby/Python/JSP/ASP/Java :: Знание современных Web технологий :: Опыт применения современных технологий разработки ПО :: Желателен опыт в Ajax, Flex, CMS, Social Networks, Web Widgets, Web 2.0; разработке распределенных, отказоустойчивых и масштабируемых систем; знание универсальных языков программирования.

- наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, надежность.

Обязанности.

Разработка архитектуры, проектирование, выбор инструментальных средств и реализация нового продукта :: Модульное и функциональное тестирование :: Регулярный анализ исходного кода.

Нюансы.

Специалистам на периферии предпочтение.

Возможность дальнейшего участия в проекте.

Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки) и cвой рейт оплаты труда по адресу [email protected]

13 лет назад
ds108
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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