Программист Flash

Мы не студия а частная компания, для своих проектов Требуется Начинающий программист на Drupal опыт программирования обязателен, опыт создания сайтов обязателен. Работа как в команде так и самостоятельно, знание темизации, API ася четыре шесть три три два пять ...
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Перспектива постоянного сотрудничества.
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